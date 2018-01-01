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В Мексике футболист убил судью, удалившего его с поля

В Мексике арбитр Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо скончался в госпитале после того, как футболист ударил его по голове, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Во время матча он показал красную карточку одному из футболистов. В ответ игрок нанес судье удар по голове, в результате чего тот потерял сознание и был госпитализирован.

Арбитр находился 30 дней в коме, после чего скончался. Против футболиста возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.
Вчера, 22:05
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