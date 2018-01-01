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Жозе Моуринью - о победе над "Эвертоном": это не было выступлением уставших ребят

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Эвертоном" (2:0) в рамках 22-го тура АПЛ.

"Наша гордость, наши усилия – все было сегодня на высшем уровне. Мы сыграли очень хорошо. Это не было выступлением уставших ребят, у которых худший календарь из всех возможных.

"Эвертон" оказывал нам сопротивление пять-восемь минут, но мы все контролировали. Мы поменяли рисунок игры, поскольку не играл Ромелу Лукаку, и я очень доволен", - цитирует Моуринью "Советский спорт" со ссылкой на BBC Sport.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:20
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