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"Лестер" зарегистрировал Силву спустя 4 месяца после согласования трансфера

"Лестер Сити" наконец завершил регистрацию полузащитника Адриена Силвы, договорённость о переходе которого из лиссабонского "Спортинга" была достигнута ещё летом.

"Лестер" приобрёл 28-летнего хавбека за ? 22 млн в последний день летнего трансферного окна, но "лисы" на 14 секунд опоздали с регистрацией Силвы.

Международная федерация футбола из-за небольшого опоздания отказалась принять необходимые документы для регистрации игрока. Позже "Лестер"подавал апелляцию, но получил отказ. В ноябре Спортивный арбитражный суд отказал полузащитнику во временной регистрации за английский клуб.

Как только открылось январское трансферное окно, "Лестер" представил все необходимые документы для регистрации игрока.

"Чемпионат.сом"
Теги: Лестер
Сегодня, 16:25
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