"Лестер" зарегистрировал Силву спустя 4 месяца после согласования трансфера

"Лестер Сити" наконец завершил регистрацию полузащитника Адриена Силвы, договорённость о переходе которого из лиссабонского "Спортинга" была достигнута ещё летом."Лестер" приобрёл 28-летнего хавбека за ? 22 млн в последний день летнего трансферного окна, но "лисы" на 14 секунд опоздали с регистрацией Силвы.Международная федерация футбола из-за небольшого опоздания отказалась принять необходимые документы для регистрации игрока. Позже "Лестер"подавал апелляцию, но получил отказ. В ноябре Спортивный арбитражный суд отказал полузащитнику во временной регистрации за английский клуб.Как только открылось январское трансферное окно, "Лестер" представил все необходимые документы для регистрации игрока.