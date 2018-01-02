Массимилиано Аллегри: Доннарумма? У "Ювентуса" есть замена Буффону, его наследник — Щенсны

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что наследником Джанлуиджи Буффон в туринском клубе является Войцех Щенсны. Об этом Аллегри заявил в контексте разговоров о возможном переходе в стан «старой синьоры» голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.«Щенсны — наследник Буффона. Я уже говорил об этом и повторю. „Ювентус“ провёл хорошую сделку, заполучив такого отличного игрока и сделав это за год до того, как Джиджи завершит карьеру в „Ювентусе“.Между ними хорошие отношения, они уважают друг друга во всех смыслах, поэтому я не вижу никаких проблем.Доннарумма — молодой парень, который должен расти, он выступает в «Милане» и прокладывает свой путь. Но у «Ювентуса» есть замена Буффону", — цитирует Аллегри Football Italia.