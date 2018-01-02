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Массимилиано Аллегри: Доннарумма? У "Ювентуса" есть замена Буффону, его наследник — Щенсны

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что наследником Джанлуиджи Буффон в туринском клубе является Войцех Щенсны. Об этом Аллегри заявил в контексте разговоров о возможном переходе в стан «старой синьоры» голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Щенсны — наследник Буффона. Я уже говорил об этом и повторю. „Ювентус“ провёл хорошую сделку, заполучив такого отличного игрока и сделав это за год до того, как Джиджи завершит карьеру в „Ювентусе“.

Между ними хорошие отношения, они уважают друг друга во всех смыслах, поэтому я не вижу никаких проблем.

Доннарумма — молодой парень, который должен расти, он выступает в «Милане» и прокладывает свой путь. Но у «Ювентуса» есть замена Буффону", — цитирует Аллегри Football Italia.

Чемпионат
Теги: Доннарумма
Вчера, 21:35
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 07:25) #
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Так ему лет-то уже сколько,Войцеху?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
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