"Вольфсбург" продлил контракт с Арнольдом до 2022 года

"Вольфсбург" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Максимилианом Арнольдом на два года.Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до 30 июня 2022 года. В контракте нет пункта об отступных.Арнольд является игроком "Вольфсбурга" с 2009 года, а в основном составе дебютировал в 2011 году в возрасте 17 лет.В текущем сезоне Арнольд провёл за "Вольфсбург" 14 матчей в немецкой Бундеслиге и забил один гол.