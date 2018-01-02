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"Вольфсбург" продлил контракт с Арнольдом до 2022 года

"Вольфсбург" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Максимилианом Арнольдом на два года.

Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до 30 июня 2022 года. В контракте нет пункта об отступных.

Арнольд является игроком "Вольфсбурга" с 2009 года, а в основном составе дебютировал в 2011 году в возрасте 17 лет.

В текущем сезоне Арнольд провёл за "Вольфсбург" 14 матчей в немецкой Бундеслиге и забил один гол.

Чемпионат
Вчера, 23:11
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