FA дисквалифицирует Венгера за неподобающее поведение и общение с судьей

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может быть наказан за свое поведение после матча с «Вест Бромвичем» (1:1).Арбитр матча Майк Дин в концовке назначил спорный пенальти в ворота лондонцев, который принес хозяевам ничью. Венгер пообщался с Дином после игры, судья принес свои извинения, но тренер на пресс-конференции все равно раскритиковал судейство.Футбольная ассоциация Англии обвинила Венгера за неподобающее поведение и общение с судьей после матча. У француза есть время подать апелляцию до 21.00 по московскому времени пятницы, 5 января.