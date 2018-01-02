Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

FA дисквалифицирует Венгера за неподобающее поведение и общение с судьей

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может быть наказан за свое поведение после матча с «Вест Бромвичем» (1:1).

Арбитр матча Майк Дин в концовке назначил спорный пенальти в ворота лондонцев, который принес хозяевам ничью. Венгер пообщался с Дином после игры, судья принес свои извинения, но тренер на пресс-конференции все равно раскритиковал судейство.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Венгера за неподобающее поведение и общение с судьей после матча. У француза есть время подать апелляцию до 21.00 по московскому времени пятницы, 5 января.

Sports.ru
Теги: Венгер Арсенал
Вчера, 22:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.