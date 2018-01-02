Де Врей ждет предложения от "Барселоны"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей пока не определился со своим будущим, сообщают зарубежные СМИ.Ранее сообщалось, что "Интер" является фаворитом в борьбе за голландца, однако сам футболист решение откладывает и ждет предложения от "Барселоны".