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Де Врей ждет предложения от "Барселоны"

Защитник "Лацио" Стефан де Врей пока не определился со своим будущим, сообщают зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что "Интер" является фаворитом в борьбе за голландца, однако сам футболист решение откладывает и ждет предложения от "Барселоны".
Теги: Лацио Барселона
Вчера, 22:01
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