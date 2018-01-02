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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Де Врей ждет предложения от "Барселоны"
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Симоне Верди может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 21:35
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Массимилиано Аллегри: Доннарумма? У "Ювентуса" есть замена Буффону, его наследник — Щенсны (1)
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Лукас Моура может стать игроком "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 20:05
Трансфер Тосуна в "Эвертон" может сорваться
Трансфер Тосуна в "Эвертон" может сорваться
Вчера, 18:46
Поль Погба: мы сделали то, что должны были
Поль Погба: мы сделали то, что должны были
Вчера, 18:26
Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным
Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным
Вчера, 18:06
Дмитрий Хомуха: клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых игроков
Дмитрий Хомуха: клубы должны договориться соблюдать потолок зарплат для молодых игроков
Вчера, 17:38
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СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака" (6)
СМИ: "Удинезе" пытается перехватить Вериссимо у "Спартака" (6)
Вчера, 15:53
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Алекс Фергюсон: аплодирую Венгеру
Вчера, 15:16
"Спортинг" опередил ЦСКА в борьбе за Вендела (26)
"Спортинг" опередил ЦСКА в борьбе за Вендела (26)
Вчера, 15:06
Защитнику "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы
Защитнику "Ливерпуля" Ловрену грозит пять лет тюрьмы
Вчера, 14:32
Месси - лучший игрок 2017 года по версии Marca (2)
Месси - лучший игрок 2017 года по версии Marca (2)
Вчера, 13:28
Сергей Кисляк может продолжить карьеру в Казахстане
Сергей Кисляк может продолжить карьеру в Казахстане
Вчера, 12:37
Криштиану Роналду: 2017-й был невероятным годом
Криштиану Роналду: 2017-й был невероятным годом
Вчера, 11:05
Жозе Моуринью: Скоулз? Если он захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха (4)
Жозе Моуринью: Скоулз? Если он захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха (4)
Вчера, 10:53
Айзек Окоронкво: дайте Карпину спокойно поработать
Айзек Окоронкво: дайте Карпину спокойно поработать
Вчера, 10:22
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Сборные из Африки и Центральной Америки интересуются базами ЧМ-2018 в Железноводске (1)
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Артем Милевский намекнул на скорую свадьбу? (фото) (1)
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Руслан Магаль стал игроком "Балтики"
1 января 2018 23:55
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СМИ: "Реал" отказался от идеи покупки Азара и сосредоточится на развитии Асенсио (2)
1 января 2018 23:24
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Сэм Эллардайс: ни одного удара в створ ворот? Для нас это нормально
1 января 2018 23:20
Жозе Моуринью - о победе над "Эвертоном": это не было выступлением уставших ребят
Жозе Моуринью - о победе над "Эвертоном": это не было выступлением уставших ребят
1 января 2018 22:43
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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Эвертоном"
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Эвертоном"
Де Врей ждет предложения от "Барселоны"
Защитник "Лацио" Стефан де Врей пока не определился со своим будущим, сообщают зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что "Интер" является фаворитом в борьбе за голландца, однако сам футболист решение откладывает и ждет предложения от "Барселоны".
Ранее сообщалось, что "Интер" является фаворитом в борьбе за голландца, однако сам футболист решение откладывает и ждет предложения от "Барселоны".
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