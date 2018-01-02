Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации с появлением на сайте Nike информации о переходе Филиппе Коутиньо в "Барселону"."Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным. Но сегодня кто-то сказал мне об этом, я подумал: "Вау», – ответил Клопп на вопрос о будущем бразильца.Nike, технический спонсор "Барселоны", предложил в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с именем Коутиньо. Позже запись была удалена."Ливерпуль" намерен подать на американцев в суд.