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Юрген Клопп: Коутиньо в "Барселоне"? Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации с появлением на сайте Nike информации о переходе Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Не знаю, есть ли что-то в мире, что могло бы быть менее интересным. Но сегодня кто-то сказал мне об этом, я подумал: "Вау», – ответил Клопп на вопрос о будущем бразильца.

Nike, технический спонсор "Барселоны", предложил в своем интернет-магазине приобрести комплект формы клуба с именем Коутиньо. Позже запись была удалена.

"Ливерпуль" намерен подать на американцев в суд.

Sports.ru
Теги: Клопп Коутиньо Ливерпуль Барселона
Сегодня, 18:26
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