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Тьерри Анри: сейчас Погба похож на того старого Погба из "Ювентуса"
Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал игру полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"Он может играть на многих позициях. Когда он впервые приехал, я сказал, что для меня он не является полузащитником. Он может играть на многих позициях, но именно так он находится в лучшем положении. Это старый Погба из "Ювентуса", - цитирует Анри Goal.com.
"Он может играть на многих позициях. Когда он впервые приехал, я сказал, что для меня он не является полузащитником. Он может играть на многих позициях, но именно так он находится в лучшем положении. Это старый Погба из "Ювентуса", - цитирует Анри Goal.com.
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