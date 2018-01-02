Трансфер Тосуна в "Эвертон" может сорваться

Трансфер нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна в "Эвертон" под угрозой срыва в связи с тем, что клубы не могут договориться о сумме сделки.Руководство "ирисок" рассчитывало подписать 26-летнего форварда за 25 миллионов фунтов, однако турецкий клуб поднял цену и хочет заработать порядка 27 миллионов."Эвертон", в свою очередь, не планирует увеличивать свое предложение. Теперь переход может не состояться, несмотря на то, что сам Тосун уже попрощался с болельщиками "Бешикташа" и отправился в Англию.