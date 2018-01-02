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Эрнесто Вальверде: уход Неймара стал тяжелым моментом для "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о летнем переходе нападающего Неймара в "ПСЖ".
"Уход Неймара был тяжелым моментом для клуба. Мы не можем отрицать этого. Нам нужно оценить состояние Дембеле. Также мы примем во внимание позиции Месси и Суареса. Мы должны адаптироваться. Мы знаем, что Месси может сыграть на любой позиции, но нам надо выбрать оптимальную схему, чтобы обострить атаку.
Если говорить об основных событиях 2017-го, сразу вспоминается класико, потому что это было последнее наше достижение. Команда пережила несколько ключевых событий. Игра дома против "Ювентуса", матч против "Хетафе" были наиболее сложными.
Для того, чтобы стать игроком "Барселоны", нужно обладать многими характеристиками. Дембеле нужно адаптироваться, ведь он перенес большую травму. Он молод и талантлив, но есть давление в связи с его крупным трансфером", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на Marca.
"Уход Неймара был тяжелым моментом для клуба. Мы не можем отрицать этого. Нам нужно оценить состояние Дембеле. Также мы примем во внимание позиции Месси и Суареса. Мы должны адаптироваться. Мы знаем, что Месси может сыграть на любой позиции, но нам надо выбрать оптимальную схему, чтобы обострить атаку.
Если говорить об основных событиях 2017-го, сразу вспоминается класико, потому что это было последнее наше достижение. Команда пережила несколько ключевых событий. Игра дома против "Ювентуса", матч против "Хетафе" были наиболее сложными.
Для того, чтобы стать игроком "Барселоны", нужно обладать многими характеристиками. Дембеле нужно адаптироваться, ведь он перенес большую травму. Он молод и талантлив, но есть давление в связи с его крупным трансфером", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на Marca.
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