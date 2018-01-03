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Андер Эррера: буду продолжать наносить удары по воротам, чтобы начать забивать

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал победу над "Эвертоном" (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Мы заслужили забить еще до гола Марсьяля. Я хорошо пробил в первом тайме, у Погба и Лингарда были шансы, если не ошибаюсь. А во втором тайме, перед фантастическим голом Лингарда, момент был у Маты. Думаю, мы создали много моментов.

Лингард фантастический. Когда ты такой, тебе нужно бить, бить и еще бить по воротам. Я же трижды бил по воротам "Эвертона" и не забивал, но я буду продолжать искать этот момент", - цитирует Эрреру Sports.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:55) #
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Новый бил,бью и буду бить?
Регистрация: 20.03.2017
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