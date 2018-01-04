Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" не заинтересована в услугах Давида Луиса

Защитник "Челси" Давид Луис не интересен "Барселоне".

Агент Джулиано Бертолуччи предложил услуги футболиста каталонцам в качестве замены Хавьеру Маскерано, но есть минимум три причины, по которым сине-гранатовые не намерены покупать игрока.

Как сообщает "Чемпионат.сом" со ссылкой на Mundo Deportivo, Давид Луис не согласился бы стать запасным и подменять Самуэля Юмтити и Херарда Пике, когда те получат травму или заработают дисквалификацию.

Вторая причина – Луис заигран за "Челси" в Лиге чемпионов и не смог бы помочь каталонцам в еврокубках, а третий фактор – оклад игрока. В "Барселоне" считают зарплату 30-летнего футболиста слишком высокой.
Теги: Луис Барселона Челси
Сегодня, 18:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.