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Андре Виллаш-Боаш: в "Челси" меня поразило отсутствие поддержки

Бывший наставник "Челси" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что не получал должной поддержки работы в лондонском клубе в сезоне-2011/12.

"В "Челси" я получил самый большой опыт в своей тренерской карьере. Каждый день, на каждой тренировке происходило что-то новое. Отсутствие поддержки меня поразило, но с этим ничего не поделаешь.

В тот год я пригласил в команду Раула Мейрелеша и Ромеу после того, как мне отказали в других трансферах, которые я предлагал во время переговоров. Через год «Челси» потратил на новичков 100 миллионов фунтов, еще через год — 110 миллионов. Абсолютно другой подход к делу.

Так или иначе, "Челси" со своим специфическим стилем управления продолжает добиваться успеха. Такая модель работает", - передает слова Виллаш-Боаша "Sports.ru" со ссылкой на The Times.
Теги: Виллаш-Боаш Челси
Сегодня, 09:23
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну, в каком "европейском" клубе работал этот не нытик. smirk


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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