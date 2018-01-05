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Жерар Деулофеу согласился перейти в "Интер"

Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу согласен на переход в "Интер" на правах аренды, утверждает Football Italia.

Однако каталонцы отпустят игрока только в случае покупки у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.

Ранее Деулофеу выступал на правах аренды за другой миланский клуб - "Милан".
Сегодня, 20:42
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