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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:01
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Жерар Деулофеу согласился перейти в "Интер"
Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу согласен на переход в "Интер" на правах аренды, утверждает Football Italia.
Однако каталонцы отпустят игрока только в случае покупки у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.
Ранее Деулофеу выступал на правах аренды за другой миланский клуб - "Милан".
Однако каталонцы отпустят игрока только в случае покупки у "Ливерпуля" Филиппе Коутинью.
Ранее Деулофеу выступал на правах аренды за другой миланский клуб - "Милан".
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