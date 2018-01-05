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17-летний защитник "Фулхэма" заинтересовал "ПСЖ"

"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает Mirror.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,2 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Сессеньон сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.
Теги: Фулхэм ПСЖ
Сегодня, 21:27
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