17-летний защитник "Фулхэма" заинтересовал "ПСЖ"

"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Фулхэма" Райану Сессеньону, сообщает Mirror.Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,2 миллиона фунтов стерлингов.В текущем сезоне Сессеньон сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.