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Полузащитник "Флуминенсе" Вендел прилетел в Лиссабон

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел прилетел в Лиссабон, сообщает O Jogo.

20-летний бразилец в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со "Спортингом".

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА предложили за Вендела 8 миллионов евро и был готов увеличить сумму до 9 миллионов.
Вчера, 23:48
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