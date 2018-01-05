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Людвиг Аугустинссон может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Защитник "Вердера" Людвиг Аугустинссон попал в сферу интересов "Милана", сообщает Corriere dello Sport.

Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Аугустинссон сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Вчера, 22:35
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