Людвиг Аугустинссон может продолжить карьеру в чемпионате Италии

Защитник "Вердера" Людвиг Аугустинссон попал в сферу интересов "Милана", сообщает Corriere dello Sport.Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.В текущем сезоне Аугустинссон сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.