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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Людвиг Аугустинссон может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Защитник "Вердера" Людвиг Аугустинссон попал в сферу интересов "Милана", сообщает Corriere dello Sport.
Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Аугустинссон сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Аугустинссон сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
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