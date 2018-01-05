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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:01
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Энди Кэрролл может перейти в "Челси"
"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла, передает The Sun.
В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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