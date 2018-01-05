Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Энди Кэрролл может перейти в "Челси"

"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла, передает The Sun.

В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Теги: Вест Хэм Челси
Сегодня, 22:07
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Утка жирная.. Хотя, в свое время нехило зажигал..по моему, в Ньюкасле :)


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 22:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Вот это может быть поворот, под старость лет!
Регистрация: 16.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.