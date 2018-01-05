"Велес Сарсфилд" арендовал у "Уотфорда" нападающего Мауро Сарате

Нападающий "Уотфорда" Мауро Сарате на правах аренды перешел в "Велес Сарсфилд", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.30-летний аргентинец начинал этот сезон на правах аренды в "Аль-Насре".Стоит отметить, что Сарате третий раз в карьере стал игроком "Велеса".