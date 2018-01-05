Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес решил выступать за сборную Испании, сообщает Marca.Игрок подал документы на испанское гражданство и ждет решения. Футболист родился в Марселе, однако в 12 лет переехал в Испанию и попал в юношескую команду "Атлетико".