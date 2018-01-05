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Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес решил выступать за сборную Испании

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес решил выступать за сборную Испании, сообщает Marca.

Игрок подал документы на испанское гражданство и ждет решения. Футболист родился в Марселе, однако в 12 лет переехал в Испанию и попал в юношескую команду "Атлетико".
Вчера, 23:48
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