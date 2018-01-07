Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ливерпуль" возместит часть денег болельщикам, купившим футболки Коутинью

Руководство "Ливерпуля" пообещало болельщикам, купившим футболки Филиппе Коутинью, возместить часть денег, информирует пресс-служба "красных". Хавбек, ранее выступавший за клуб из Ливерпуля стал игроком "Барселоны". Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Для фанатов, которые приобрели футболки с фамилией Коутинью в этом сезоне, будут сделаны ваучеры номиналом в 50 фунтов стерлингов. Они будут действительны с 13 января по 31 мая 2018 года.

Люди, которые приобрели форму в интернет-магазине, получат свои ваучеры на электронную почту. При этом отмечается, что сохранение футболки не является обязательным. Но будет необходимо подтвердить ее покупку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Коутиньо Ливерпуль Барселона
Сегодня, 04:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.