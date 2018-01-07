Кипрский банк заморозил 820 миллионов долларов президента "Шахтера"

Кипрский суд заморозил активы президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов, сообщает "Унiан".Связано это с судебным спором о покупке "Укртелекома". В 2013 году Ахметов выплатил только 100 миллионов долларов вместо оговоренных 860 миллионов.Тем не менее, по решению суда, владелец клуба может свободно распоряжаться своим имуществом до того времени, пока общая сумма его активов составляет минимум 820,5 миллионов долларов.