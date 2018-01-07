Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: Дембеле сейчас лучше, чем был, когда перешел к нам

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о форме нападающего Усмана Дембеле, который недавно восстановился после тяжелой травмы.

"Я вижу, что у Дембеле все хорошо, сейчас он лучше, чем был, когда перешел к нам.

Тогда он был еще немного рассеянным. Сейчас мы видим, что он здоров и полон желания. Но в то же время матчи – это не одно и то же, что тренировки", - цитирует Вальверде Sports.ru со ссылкой на El Mundo Deportivo.
Теги: Вальверде Дембеле Барселона
Сегодня, 21:04
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.