Форвард "Наполи" Хосе Кальехон стал лучшим испанским бомбардиром в истории серии А. В домашнем матче 20-го тура итальянской серии А с "Вероной" (2:0) 30-летний футболист отыграл всю встречу и отличился на 78-й минуте с передачи Лоренцо Инсинье.Этот гол стал для Кальехона 52-м в серии А, и он обошёл Луиса Суареса Мирамонтеса (51) — первого испанского футболиста, который выступал за итальянский клуб ("Интер" и "Сампдория").Испанец перешёл в "Наполи" в 2013 году и провёл за клуб 170 матчей в серии А.