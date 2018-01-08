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Унаи Эмери: теперь судьи уважают "ПСЖ" больше, чем ранее в матчах с "Барселоной"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери ответил на вопрос о прошлогоднем противостоянии с "Барселоной" в Лиге чемпионов.

"Нужно поделить это противостояние на две части. В первом матче мы уверенно победили сильного соперника, а на "Камп Ноу" мы не смогли противостоять этой же команде. Был и ещё один фактор, который находился вне нашей компетенции, – судейство.

Я говорю о том, что судьи больше уважают топ-клубы. Подсознательно, не специально. Год спустя ситуация изменилась. Теперь у нас больше возможностей бороться с топ-клубами, теперь нас больше уважают в Европе и во всём мире. Кроме того, судьи тоже стали уважать нас сильнее", - цитирует Эмери "Чемпионат.сом" со ссылкой на Marca.
Теги: Эмери ПСЖ Барселона
Сегодня, 04:46
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так-то Реал для судей еще авторитетнее, чем Барса.
Вот пройдете их, тогда и поговорите.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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