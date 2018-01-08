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Джошуа Киммих не сыграет против "Байера"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих пропустит матч 18-го тура чемпионата Германии против "Байера", передает L’?quipе.

22-летний футболист испытывает мышечные проблемы. Встреча состоится в пятницу.
Сегодня, 20:23
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