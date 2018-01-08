Английский тренер сознался в 7 случаях домогательств к несовершеннолетним детям

Английский тренер Барри Беннелл, который в прошлом был детским наставником в клубе "Крю Александра" и проходит обвиняемым по делу о растлении малолетних, в суде признался в семи случаях домогательств к трём несовершеннолетним детям в период с 1981 по 1991 год, пишет издание The Guardian.Суд по делу Беннелла проходит в Ливерпуле. В общей сложности тренеру предъявлены обвинения в 42 случаях сексуальных домогательств, 11 случаях склонения несовершеннолетних к сексу и двух попытках склонения к сексу. Жертвами были мальчики в возрасте от 8 до 15 лет.