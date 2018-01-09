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"Интер" проявляет интерес к защитнику "Милана" Габриэлу Палетте

"Интер" интересуется защитником "Милана" Габриэлем Палеттой, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

31-летний футболист может заменить одного из основных игроков центра защиты "Интера". В нынешнем сезоне Палетта не выходил на поле в матчах чемпионата Италии, а в Лиге Европы он провел один матч.
Теги: Интер Милан
Сегодня, 08:45
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