Покупка Коутиньо стоила "Барселоне" всех средств в трансферном бюджете

Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, которые у неё были в трансферном бюджете, утверждает Marca.По информации издания, каталонский клуб заплатил за бразильского хавбека € 120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила € 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». Клуб продал Неймара за € 222 млн, Кристиана Тельо за € 4 млн и имел изначально в трансферном бюджете на этот сезон € 60 млн. Таким образом, сейчас у «Барселоны» минус € 26 млн в трансферном бюджете, а в ближайшие дни сумма может увеличиться ещё на € 12 млн, если в команду перейдёт защитник «Палмейраса» Ери Мина.При этом отмечается, что доходы «Барселоны» с домашних матчей и клубного музея в последние месяцы уменьшились, а в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии сине-гранатовым сложно привлечь новых спонсоров. Таким образом, руководство клуба может начать использовать средства из бюджета, которые планировались на следующий сезон. В этом случае работы по реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу» могут не начаться в запланированные сроки в 2018 году.