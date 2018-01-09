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Покупка Коутиньо стоила "Барселоне" всех средств в трансферном бюджете

Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, которые у неё были в трансферном бюджете, утверждает Marca.

По информации издания, каталонский клуб заплатил за бразильского хавбека € 120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила € 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». Клуб продал Неймара за € 222 млн, Кристиана Тельо за € 4 млн и имел изначально в трансферном бюджете на этот сезон € 60 млн. Таким образом, сейчас у «Барселоны» минус € 26 млн в трансферном бюджете, а в ближайшие дни сумма может увеличиться ещё на € 12 млн, если в команду перейдёт защитник «Палмейраса» Ери Мина.

При этом отмечается, что доходы «Барселоны» с домашних матчей и клубного музея в последние месяцы уменьшились, а в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии сине-гранатовым сложно привлечь новых спонсоров. Таким образом, руководство клуба может начать использовать средства из бюджета, которые планировались на следующий сезон. В этом случае работы по реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу» могут не начаться в запланированные сроки в 2018 году.

"Чемпионат.сом"
Теги: Коутиньо Барселона
Вчера, 23:10
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(0)
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Рубин»
За счет чего вдруг трансферы подорожали в несколько раз за пару лет??? Это какой-то сговор ради увеличения капитализации клубов.


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Балтийцы Калининграда вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:04) #
  • +1
  •  (1)

Odyssey,
nu vi mojete! smile
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:22) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну что скинемся?
Регистрация: 27.08.2008
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