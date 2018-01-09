Покупка Коутиньо стоила "Барселоне" всех средств в трансферном бюджете

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
Денис Глушаков: будем стараться радовать болельщиков и отдавать все силы на 200 процентов (12)
Денис Глушаков: будем стараться радовать болельщиков и отдавать все силы на 200 процентов (12)
Вчера, 23:35
Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси"
Андреас Кристенсен продлил контракт с "Челси"
Вчера, 23:22
Антон Шунин: во время отдыха о футболе практически не вспоминал (2)
Антон Шунин: во время отдыха о футболе практически не вспоминал (2)
Вчера, 22:46
Роберто Манчини поздравил "Лацио" со 118-летием (1)
Роберто Манчини поздравил "Лацио" со 118-летием (1)
Вчера, 22:41
Роман Бабаев: ЦСКА усилился Ермаковичем (2)
Роман Бабаев: ЦСКА усилился Ермаковичем (2)
Вчера, 22:15
Самба Соу: мне очень нравится играть за "Динамо"
Самба Соу: мне очень нравится играть за "Динамо"
Вчера, 22:11
"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса
"Бока Хуниорс" презентовала Карлоса Тевеса
Вчера, 21:41
Роман Зобнин: борьба за чемпионство начинается заново (5)
Роман Зобнин: борьба за чемпионство начинается заново (5)
Вчера, 21:36
Александр Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА (2)
Александр Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА (2)
Вчера, 21:18
"Рома" интересуется Дармианом
"Рома" интересуется Дармианом
Вчера, 21:12
Моритц Бауэр перешел в "Сток Сити" (4)
Моритц Бауэр перешел в "Сток Сити" (4)
Вчера, 19:22
Марсело: в "Реале" все злые, чувствуем, что мы тонем (1)
Марсело: в "Реале" все злые, чувствуем, что мы тонем (1)
Вчера, 19:01
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (21)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (21)
Вчера, 18:49
"Васко да Гама" проявляет интерес к Это’О
"Васко да Гама" проявляет интерес к Это’О
Вчера, 18:34
Пропавший тульский футболист попал под поезд (10)
Пропавший тульский футболист попал под поезд (10)
Вчера, 18:17
В Туле разыскивают пропавшего футболиста (1)
В Туле разыскивают пропавшего футболиста (1)
Вчера, 18:12
"Сельта" заплатит "Лиону" 1 миллион 100 тысяч евро
"Сельта" заплатит "Лиону" 1 миллион 100 тысяч евро
Вчера, 17:29
Стивен Джеррард попрощался с Коутинью
Стивен Джеррард попрощался с Коутинью
Вчера, 17:21
"Бордо" намерен приобрести форварда "Ньюкасла"
"Бордо" намерен приобрести форварда "Ньюкасла"
Вчера, 17:10
"Маккаби" отдал Филипенко в аренду "Ашдоду" (1)
"Маккаби" отдал Филипенко в аренду "Ашдоду" (1)
Вчера, 16:24
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Вчера, 15:52
В ЮАР лучший игрок матча получил 5 Гб мобильного интернета (10)
В ЮАР лучший игрок матча получил 5 Гб мобильного интернета (10)
Вчера, 15:20
"Спортинг" готов продать Сейду Думбия за 15 миллионов евро (4)
"Спортинг" готов продать Сейду Думбия за 15 миллионов евро (4)
Вчера, 14:58
Арсен Венгер: мы не получали предложения по Санчесу
Арсен Венгер: мы не получали предложения по Санчесу
Вчера, 14:26
Гендиректор "Амкара": Дед Мороз не приходил, подарков не принес (1)
Гендиректор "Амкара": Дед Мороз не приходил, подарков не принес (1)
Вчера, 13:59
Ушел из жизни экс-футболист "Динамо" Валерий Матюнин (5)
Ушел из жизни экс-футболист "Динамо" Валерий Матюнин (5)
Покупка Коутиньо стоила "Барселоне" всех средств в трансферном бюджете
Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, которые у неё были в трансферном бюджете, утверждает Marca.
По информации издания, каталонский клуб заплатил за бразильского хавбека € 120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила € 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». Клуб продал Неймара за € 222 млн, Кристиана Тельо за € 4 млн и имел изначально в трансферном бюджете на этот сезон € 60 млн. Таким образом, сейчас у «Барселоны» минус € 26 млн в трансферном бюджете, а в ближайшие дни сумма может увеличиться ещё на € 12 млн, если в команду перейдёт защитник «Палмейраса» Ери Мина.
При этом отмечается, что доходы «Барселоны» с домашних матчей и клубного музея в последние месяцы уменьшились, а в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии сине-гранатовым сложно привлечь новых спонсоров. Таким образом, руководство клуба может начать использовать средства из бюджета, которые планировались на следующий сезон. В этом случае работы по реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу» могут не начаться в запланированные сроки в 2018 году.
"Чемпионат.сом"
По информации издания, каталонский клуб заплатил за бразильского хавбека € 120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила € 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». Клуб продал Неймара за € 222 млн, Кристиана Тельо за € 4 млн и имел изначально в трансферном бюджете на этот сезон € 60 млн. Таким образом, сейчас у «Барселоны» минус € 26 млн в трансферном бюджете, а в ближайшие дни сумма может увеличиться ещё на € 12 млн, если в команду перейдёт защитник «Палмейраса» Ери Мина.
При этом отмечается, что доходы «Барселоны» с домашних матчей и клубного музея в последние месяцы уменьшились, а в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии сине-гранатовым сложно привлечь новых спонсоров. Таким образом, руководство клуба может начать использовать средства из бюджета, которые планировались на следующий сезон. В этом случае работы по реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу» могут не начаться в запланированные сроки в 2018 году.
"Чемпионат.сом"
Напечатать
3
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.