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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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У "Барселоны" не осталось денег на трансферы после перехода Коутиньо
Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств трансферного бюджета.
По информации Marca, клуб потратил на трансферы в текущем сезоне 312 миллионов евро, подписав Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Жерара Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу».
При этом «Барселона» продала игроков на 226 миллионов евро (Неймар и Кристиан Тельо). Также изначально клуб имел на трансферы 60 миллионов евро.
На данный момент дефицит трансферного бюджета клуба составляет 26 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов в случае перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.
Кроме того, снизились доходы от музея клуба и продажи билетов. «Барселона» пытается найти новых спонсоров, но в связи с политической ситуацией в Каталонии, это вызывает сложности. Из-за долга клуб может не начать реконструкцию стадиона в 2018 году.
Sports.ru
По информации Marca, клуб потратил на трансферы в текущем сезоне 312 миллионов евро, подписав Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Жерара Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу».
При этом «Барселона» продала игроков на 226 миллионов евро (Неймар и Кристиан Тельо). Также изначально клуб имел на трансферы 60 миллионов евро.
На данный момент дефицит трансферного бюджета клуба составляет 26 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов в случае перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.
Кроме того, снизились доходы от музея клуба и продажи билетов. «Барселона» пытается найти новых спонсоров, но в связи с политической ситуацией в Каталонии, это вызывает сложности. Из-за долга клуб может не начать реконструкцию стадиона в 2018 году.
Sports.ru
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