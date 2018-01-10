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В Саудовской Аравии игрока могут посадить в тюрьму за жест "дэб" во время матча

Во время одного из футбольных матчей в Саудовской Аравии запасной игрок после забитого гола его команды сделал знаменитый танцевальный жест "дэб", который запрещён в этой стране. За это футболисту грозит лишение свободы.

Исполнение жеста попало в телетрансляцию матча, комментатор которой встретил эпизод словами: "Нет-нет-нет". Жест также вызвал большое количество негативных мнений в социальных сетях среди жителей Саудовской Аравии. "Дэб" был признан незаконным местными властями, которые посчитали его символом наркоманской культуры. Ранее глава комитета по борьбе с наркотиками в Саудовской Аравии заявил, что жест оказывает негативное влияние на молодёжь, а кто будет исполнять его публично или в соцсетях, столкнётся с последствиями.

Дэб — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте. Танцевальный жест был придуман в США в 2014 году. В 2015-м французский полузащитник Поль Погба, ныне выступающий за "Манчестер Юнайтед", исполнил танцевальное движение после забитого гола, после чего оно получило популярность в футболе. Погба до сих пор часто празднует забитые мячи именно этим жестом.

Напомним, сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2018 выступит в одной группе с Россией, Египтом и Уругваем.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 04:30
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(2)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Оголтелый шовинизм.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное объяснить Кокорину, чтобы не исполнял в случае чего в матче с СА после забитого гола, а то этот может. Хотя, забьет ли вообще...
Может просто станцевать...
Регистрация: 1.04.2010
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 08:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
дауны


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 07:42) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Погба тоже нужно судить, рецидивист еще тот.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 06:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дебилы....
Регистрация: 24.04.2008
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