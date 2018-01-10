В Саудовской Аравии игрока могут посадить в тюрьму за жест "дэб" во время матча

Во время одного из футбольных матчей в Саудовской Аравии запасной игрок после забитого гола его команды сделал знаменитый танцевальный жест "дэб", который запрещён в этой стране. За это футболисту грозит лишение свободы.Исполнение жеста попало в телетрансляцию матча, комментатор которой встретил эпизод словами: "Нет-нет-нет". Жест также вызвал большое количество негативных мнений в социальных сетях среди жителей Саудовской Аравии. "Дэб" был признан незаконным местными властями, которые посчитали его символом наркоманской культуры. Ранее глава комитета по борьбе с наркотиками в Саудовской Аравии заявил, что жест оказывает негативное влияние на молодёжь, а кто будет исполнять его публично или в соцсетях, столкнётся с последствиями.Дэб — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте. Танцевальный жест был придуман в США в 2014 году. В 2015-м французский полузащитник Поль Погба, ныне выступающий за "Манчестер Юнайтед", исполнил танцевальное движение после забитого гола, после чего оно получило популярность в футболе. Погба до сих пор часто празднует забитые мячи именно этим жестом.Напомним, сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира – 2018 выступит в одной группе с Россией, Египтом и Уругваем.