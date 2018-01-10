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Яго Аспас: в детстве я мечтал быть Мостовым

Нападающий "Сельты" Яго Аспас высказал мнение по поводу сравнений с экс-игроком команды из Виго Александром Мостовым.

– На улицах города идут споры, кто лучше: Аспас или Мостовой?

– Мне трудно проводить такое сравнение, этим занимаются болельщики. Я всегда получал наслаждение от игры Мостового, он был кумиром для моего поколения. В детстве всегда мечтал быть им. Сейчас надеюсь, что мне удастся быть с ним на одном уровне, – сказал Аспас.

Sportbox
Теги: Мостовой Сельта
Сегодня, 10:30
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