Яго Аспас: в детстве я мечтал быть Мостовым

Нападающий "Сельты" Яго Аспас высказал мнение по поводу сравнений с экс-игроком команды из Виго Александром Мостовым.– Мне трудно проводить такое сравнение, этим занимаются болельщики. Я всегда получал наслаждение от игры Мостового, он был кумиром для моего поколения. В детстве всегда мечтал быть им. Сейчас надеюсь, что мне удастся быть с ним на одном уровне, – сказал Аспас.