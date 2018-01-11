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Роман Абрамович потратил 1 млн фунтов на просмотр матчей "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович заплатил более 1 млн фунтов за посещение VIP-ложи домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж".

Отмечается, что доходы "Челси" от Абрамовича связаны с продажей корпоративных пакетов гостеприимства, которые сделаны по рыночной цене.

Прибыль столичного клуба по итогам прошлого сезона составили ?15,26 млн, убытки — $95,4 млн. За разрыв контракта с Adidas и переход на Nike "Челси" заплатил $90,5 млн.

Доходы от трансляций составили $219,5 млн, коммерческой деятельности — $180,1 млн. За проведенные матчи "Челси" заработал $88,5 млн. Выручка лондонского клуба за сезон выросла на 10% ($488,2 млн).

"Газета.ру"
Теги: Абрамович Челси
Сегодня, 05:20
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