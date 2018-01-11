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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Хаби Алонсо мечтает возглавить "Ливерпуль"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо сообщил, что однажды хочет возглавить клуб.
"Мечтаю когда-нибудь возглавить "Ливерпуль", этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути", — цитирует Алонсо Marca.
"Мечтаю когда-нибудь возглавить "Ливерпуль", этот клуб очень много значит для меня. Но для начала я должен подготовиться и показать себя. Посмотрим, пересекутся ли наши пути", — цитирует Алонсо Marca.
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