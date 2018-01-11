"Тоттенхэм" не собирается продавать лидеров в этом году

Президент "Тоттенхэм Хотспур" Дэниел Леви сообщил, что лондонский клуб не собирается расставаться со своими лидерами зимой или летом этого года."Каждый игрок, которого мы хотим сохранить, будет играть за "Тоттенхэм" в следующем сезоне, можете не сомневаться в этом.Что касается текущего зимнего трансферного окна, то оно всегда было сложным. Маурисио Почеттино считает, что если есть возможность усилить состав, то это надо делать, поэтому мы будем работать вместе с ним", — сказал Леви в интервью изданию Sky Sports."Тоттенхэм" предложит полузащитнику Алли контракт на улучшенных условиях.