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Новым исполнительным директором "Челси" стал Гай Лоуренс

Новым исполнительным директором "Челси" стал Гай Лоуренс, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист приступит к исполнению своих обязанностей с начала февраля.

Лоуренс будет отчитываться перед советом директоров и нести общую ответственность за повседневную деятельность клуба, включая дальнейшее развитие коммерческой деятельности "синих" в Англии и на мировой арене.
Теги: Челси
Сегодня, 22:14
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