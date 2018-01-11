Новым исполнительным директором "Челси" стал Гай Лоуренс, сообщает официальный сайт клуба.Специалист приступит к исполнению своих обязанностей с начала февраля.Лоуренс будет отчитываться перед советом директоров и нести общую ответственность за повседневную деятельность клуба, включая дальнейшее развитие коммерческой деятельности "синих" в Англии и на мировой арене.