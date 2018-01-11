Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Феномен Грудинина или про выборы
|Black Fox
|КБ-Гостевая
|Archangel
|Ситуация на юго-востоке Украины
|papont
|Политика
|Red fox
|Зенит
|zenit
|Посоветуй посмотреть кино
|genna
|Ностальгия по СССР
|лор
|Юмор, анекдоты, байки
|НетуЧерного
Новости партнеров
Лента новостей:
16:27
Зинедин Зидан: не могу думать о 2-3 годах в "Реале", даже имея контракт, который ничего не значит
Зинедин Зидан: не могу думать о 2-3 годах в "Реале", даже имея контракт, который ничего не значит
15:01
Губернатор Калужской области: я бы запретил фанатские движения, там, в основном, асоциальные люди (13)
Губернатор Калужской области: я бы запретил фанатские движения, там, в основном, асоциальные люди (13)
Массимилиано Аллегри может возглавить "Челси"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри входит в список специалистов, которые могут сменить Антонио Конте в "Челси", утверждает Corriere dello Sport.
Предполагается, что руководство лондонцев раздумывает над тем, чтобы отправить в отставку 48-летнего итальянца по окончании сезона. При этом имена других тренеров, входящих в шорт-лист, не уточняются.
Напомним, что Конте возглавляет "синих" с 2016 года. В минувшем сезоне специалист вместе с клубом стал победителем чемпионата Англии.
"Спорт-Экспресс"
Предполагается, что руководство лондонцев раздумывает над тем, чтобы отправить в отставку 48-летнего итальянца по окончании сезона. При этом имена других тренеров, входящих в шорт-лист, не уточняются.
Напомним, что Конте возглавляет "синих" с 2016 года. В минувшем сезоне специалист вместе с клубом стал победителем чемпионата Англии.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.