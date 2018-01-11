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Массимилиано Аллегри может возглавить "Челси"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри входит в список специалистов, которые могут сменить Антонио Конте в "Челси", утверждает Corriere dello Sport.

Предполагается, что руководство лондонцев раздумывает над тем, чтобы отправить в отставку 48-летнего итальянца по окончании сезона. При этом имена других тренеров, входящих в шорт-лист, не уточняются.

Напомним, что Конте возглавляет "синих" с 2016 года. В минувшем сезоне специалист вместе с клубом стал победителем чемпионата Англии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аллегри Ювентус Челси
Сегодня, 21:00
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