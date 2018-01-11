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"МЮ" хочет перехватить у "Сити" Алексиса и готов включить в сделку Мхитаряна
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" хотят перехватить чилийца у другого манкунианского клуба "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Чемпионат.сом" со ссылкой на The Guardian.
Алексис Санчес уже согласовал контракт с "горожанами" на сумму в ? 250 тыс. (около € 282 тыс.) в неделю, а "Арсеналу" за игрока было предложено ? 20 млн (около € 22,5 млн), но лондонцы пока не дали ответа.
"Манчестер Юнайтед" готов улучшить предложение до ? 25 млн (€ 28,2 млн) и собирается включить в сделку полузащитника Генриха Мхитаряна, правда, оклад армянского футболиста может стать камнем преткновения. "Красные дьяволы" также сделают более выгодное предложение самому Санчесу, чей контракт с "Арсеналом" действует до конца сезона-2017/18.
Алексис Санчес уже согласовал контракт с "горожанами" на сумму в ? 250 тыс. (около € 282 тыс.) в неделю, а "Арсеналу" за игрока было предложено ? 20 млн (около € 22,5 млн), но лондонцы пока не дали ответа.
"Манчестер Юнайтед" готов улучшить предложение до ? 25 млн (€ 28,2 млн) и собирается включить в сделку полузащитника Генриха Мхитаряна, правда, оклад армянского футболиста может стать камнем преткновения. "Красные дьяволы" также сделают более выгодное предложение самому Санчесу, чей контракт с "Арсеналом" действует до конца сезона-2017/18.
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