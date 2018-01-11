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СМИ: Златан Ибрагимович хочет разорвать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович хочет покинуть клуб, информирует The Mirror.

У шведа есть предложения из США и Китая.

Ибрагимович в нынешнем сезоне имеет мало игровой практики в "МЮ", поэтому хочет сменить команду.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:28
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№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
да давно пора в китай за баблом, а то говорят и там кончается.
Регистрация: 18.11.2017
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Опять у павлина не сложилось. Кто на этот раз виноват? Не Месси? Нет?

smile Тоже вчера поржал над душераздирающей балладой об аутисте Месси, которому вообще похрен, что вне поля творится, который выжил неконфликтного такого Ибрагимовича joy


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Опять у павлина не сложилось. Кто на этот раз виноват? Не Месси? Нет?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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