СМИ: Златан Ибрагимович хочет разорвать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович хочет покинуть клуб, информирует The Mirror.У шведа есть предложения из США и Китая.Ибрагимович в нынешнем сезоне имеет мало игровой практики в "МЮ", поэтому хочет сменить команду.