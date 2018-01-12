"Манчестер Юнайтед" предложил обменять Генриха Мхитаряна на Алексиса Санчеса

Полузащитник "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.Сообщается, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью связался с Арсеном Венгером, чтобы договориться о переходе игрока."Юнайтед" готов предложить в обмен на Санчеса армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.