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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси получает более 100 миллионов евро в год
Обнародованы данные о доходах аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Барселоне", сообщает L'?quipe со ссылкой на Mediapart.
Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.
В 2017 году Месси подписал новый контракт с "Барселоной". По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн
В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон. Примечательно, что с учетом бонусов Месси может заработать €122 млн в год без вычета налогов. Официально по условиям нового контракта аргентинец получает в "Барселоне" около €40 млн в год.
"Газета.ру"
Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.
В 2017 году Месси подписал новый контракт с "Барселоной". По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн
В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон. Примечательно, что с учетом бонусов Месси может заработать €122 млн в год без вычета налогов. Официально по условиям нового контракта аргентинец получает в "Барселоне" около €40 млн в год.
"Газета.ру"
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