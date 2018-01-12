Лионель Месси получает более 100 миллионов евро в год

Обнародованы данные о доходах аргентинского нападающего Лионеля Месси в "Барселоне", сообщает L'?quipe со ссылкой на Mediapart.Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.В 2017 году Месси подписал новый контракт с "Барселоной". По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млнВ истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон. Примечательно, что с учетом бонусов Месси может заработать €122 млн в год без вычета налогов. Официально по условиям нового контракта аргентинец получает в "Барселоне" около €40 млн в год.