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СМИ: "Манчестер Сити" предлагает "Шахтеру" 55 млн евро за Фреда

"Манчестер Сити" готов заплатить донецкому "Шахтеру" 45 миллионов фунтов стерлингов (55 миллионов евро) за полузащитника Фреда, передает "СЭ" со ссылкой на Manchester Evening News.

Отмечается, что донецкий клуб хочет получить от продажи бразильца больше. Кроме того, в приобретении игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".
Теги: Манчестер Сити Шахтер Фред
Сегодня, 06:54
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№2 Написал: язва Москва (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Умеют делать деньги..


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:45) #
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Шахтер конечно красавцы ,умеюд выращивать крутых Бразил .
Регистрация: 27.07.2016
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