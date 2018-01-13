Арсен Венгер: агенты готовы приводить игроков бесплатно, но за большие комиссионные

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о том, почему все больше футболистов покидают свои клубы бесплатно. Напомним, летом 2018 года истекают контракты у Алексиса Санчеса и Месута Озил."Это происходит по одной простой причине – трансферы стоят очень дорого. Агенты говорят клубам-покупателям: "Я приведу его к вам по окончании контракта, а вы дадите мне большие комиссионные".Это главная причина несостоявшихся трансферов. Из-за этого все больше игроков будут покидать клубы свободными агентами", – сказал Венгер.