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Арсен Венгер: агенты готовы приводить игроков бесплатно, но за большие комиссионные

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о том, почему все больше футболистов покидают свои клубы бесплатно. Напомним, летом 2018 года истекают контракты у Алексиса Санчеса и Месута Озил.

"Это происходит по одной простой причине – трансферы стоят очень дорого. Агенты говорят клубам-покупателям: "Я приведу его к вам по окончании контракта, а вы дадите мне большие комиссионные".

Это главная причина несостоявшихся трансферов. Из-за этого все больше игроков будут покидать клубы свободными агентами", – сказал Венгер.

Sports.ru
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 07:29
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