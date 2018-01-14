Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Реал" повторил антидостижение восьмилетней давности

Мадридский "Реал" дома уступил "Вильярреалу" (0:1) в матче 19 тура чемпионата Испании и повторил антидостижение восьмилетней давности.

"Сливочные" проиграли два домашних матча чемпионата подряд. Последний раз такое случалось в мае 2009 года, когда мадридцы проиграли "Барселоне" (2:6) и "Мальорке" (1:3).

Также победа "Вильярреала" на "Сантьяго Бернабеу" стала первой в истории.

Игроки "Реала" нанесли в матче 28 ударов, что стало для них рекордом нынешнего сезона, но так и не сумели открыть счет.

"Газета.ру"
Теги: Реал Вильярреал
Сегодня, 00:35
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 01:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Еб#ть реал, еб#ть....))))(, а Кристинку жалко.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 01:03) #
  • +2
  •  (2)

Это было во время президентства Рамона Кальдерона. Под руководством тренера Хуанде Рамоса "Реал" смог занять 2 место в чемпионате Испании 2008 - 2009 годов.
Регистрация: 7.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.