"Реал" повторил антидостижение восьмилетней давности

Мадридский "Реал" дома уступил "Вильярреалу" (0:1) в матче 19 тура чемпионата Испании и повторил антидостижение восьмилетней давности."Сливочные" проиграли два домашних матча чемпионата подряд. Последний раз такое случалось в мае 2009 года, когда мадридцы проиграли "Барселоне" (2:6) и "Мальорке" (1:3).Также победа "Вильярреала" на "Сантьяго Бернабеу" стала первой в истории.Игроки "Реала" нанесли в матче 28 ударов, что стало для них рекордом нынешнего сезона, но так и не сумели открыть счет.