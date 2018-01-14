Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Нападающий "ПСЖ" Неймар будет вызван в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Как сообщает El Pais, перед судом также предстанут бывший и нынешний президенты "Барселоны", а также отец Неймара.В суд на участников сделки подал инвестиционный фонд DIS, который считает, что недополучил деньги из-за сговора сторон. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, а потом выяснилось, что реальная сумма была выше.Неймару за мошенничество грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро, если вина игрока будет доказана.