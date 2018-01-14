Неймар из-за травмы не сыграет против "Нанта"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принят участие в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Нанта" из-за повреждения ребер.Как отмечает издание AS, точные сроки восстановления бразильца будут известны после обследования, которое пройдет в ближайшие дни.В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей и забил 11 мячей.Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов потратить на переход Неймара €400 млн.