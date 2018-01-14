Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Неймар из-за травмы не сыграет против "Нанта"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принят участие в матче 20-го тура чемпионата Франции против "Нанта" из-за повреждения ребер.

Как отмечает издание AS, точные сроки восстановления бразильца будут известны после обследования, которое пройдет в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей и забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" готов потратить на переход Неймара €400 млн.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Нант
Сегодня, 09:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.