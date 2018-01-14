Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Мануэль Аканджи близок к переходу в "Боруссию"

Защитник швейцарского "Базеля" Мануэль Аканджи в скором времени станет игроком дортмундской "Боруссии".

По информации Bild, футболист пропустил последнюю тренировку "Базеля", так как отправился в Германию на медицинское обследование.

Отмечается, что "Боруссия" заплатит за Аканджи €21,5 млн, включая бонусы.

"Газета.ру"
Теги: Базель Боруссия Д
Сегодня, 09:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.