Мануэль Аканджи близок к переходу в "Боруссию"

Защитник швейцарского "Базеля" Мануэль Аканджи в скором времени станет игроком дортмундской "Боруссии".По информации Bild, футболист пропустил последнюю тренировку "Базеля", так как отправился в Германию на медицинское обследование.Отмечается, что "Боруссия" заплатит за Аканджи €21,5 млн, включая бонусы.