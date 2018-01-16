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Хефферсон Лерма: пусть Аспас скажет мне в лицо, что не называл меня черномазым дерьмом

Полузащитник "Леванте" Хефферсон Лерма подтвердил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны нападающего "Сельты" Яго Аспаса. Форвард команды из Виго назвал ложью первоначальное обвинение колумбийского футболиста.

"Пусть Аспас скажет мне в лицо, что не называл меня черномазым дерьмом. Как мы можем требовать от других некоторых вещей, если сами их не придерживаемся?

Все заслуживают уважения, вне зависимости от цвета кожи. Когда Аспас сказал мне это, я думал лишь о том, чтобы отомстить ему на поле", - цитирует Лерму "Чемпионат" со ссылкой на колумбийское радио.
Теги: Леванте Сельта
Сегодня, 08:39
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:03) #
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online

а что, он разве не черномазый? да и по поводу гавна, у меня сын 3х лет от роду, того кто ему не нравится какашкой называет, он тоже расист?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Представляю если бы условный Джикия или еще кто-нибудь назвал негров черномазым дерьмом,чтобы тут началось,если за шутливое "тающие шоколадки" англосаксы на гавно исходят,а наши услужливые чиновнички типа Григорянца или Смертина тут как тут с заранее заготовленной фразой -"Чего изволите-с"
Регистрация: 20.02.2013
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