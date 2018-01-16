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Ван Гал отказался возглавить сборную Бельгии ради мести "Манчестер Юнайтед"
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, что ранее не согласился возглавить сборную Бельгии, чтобы отомстить "Манчестер Юнайтед", который выплачивал ему компенсацию после увольнения.
"Было бы интересно поработать в сборной Бельгии, но я был очень возмущён, и мне так хотелось отомстить, что я прошёл мимо этого предложения. Конечно, было глупо, потому что спортивная ценность должна быть в приоритете. Но тогда я посмотрел на это иначе. Дело не в деньгах, это была месть.
"Манчестер Юнайтед" проявил ко мне ужасное отношение, они были жестокими. Все начали говорить, что я поставил скучный футбол, и это меня злило", – цитирует специалиста Volkskrant.
"Чемпионат.сом"
"Было бы интересно поработать в сборной Бельгии, но я был очень возмущён, и мне так хотелось отомстить, что я прошёл мимо этого предложения. Конечно, было глупо, потому что спортивная ценность должна быть в приоритете. Но тогда я посмотрел на это иначе. Дело не в деньгах, это была месть.
"Манчестер Юнайтед" проявил ко мне ужасное отношение, они были жестокими. Все начали говорить, что я поставил скучный футбол, и это меня злило", – цитирует специалиста Volkskrant.
"Чемпионат.сом"
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